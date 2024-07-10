Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kentteki tarımsal üretimi desteklemek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı Adabahçe'de yaz hasadı sürüyor. Salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, acur, kavun ve karpuz gibi sebze ve meyveler, günlük olarak Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından toplanıyor ve Ada Market Ekspres aracı ile Türkmen Mahallesi'ndeki Halk AdaMarket mağazasında uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Adalı Kart sahiplerine indirim

Halk AdaMarket mağazasında Adalı Kart sahiplerine yüzde 20 indirim uygulanıyor. Ayrıca, mağaza S.S Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi'nin ürettiği tarhana, erişte, makarna ve reçel gibi ürünlerin yanı sıra, bölgedeki diğer kadın kooperatiflerinin gıda ürünlerine de raflarında yer veriyor. Halk AdaMarket, hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ada Market Ekspres ile taze ürünlere kolay ulaşım

Yaz sıcaklarında dışarıya çıkmakta zorlanan Kuşadalılar, mahallelerinde dolaşan Ada Market Ekspres aracı sayesinde taze sebze ve meyveye kolayca ulaşıyor. 95 yaşındaki emekli Lütfi Bircil, "Artan hava sıcaklıklarında pazara gitmek zor oluyor. Evimizin önüne kadar gelen Ada Market Ekspres aracı sayesinde taze sebze ve meyveye kolayca ulaşıyoruz. Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. Tatil için İzmir'den gelen Muteber Şenkal ise, "Ada Market Ekspres aracının sitemize geliş saatlerini yakından takip ediyorum ve pazar alışverişimi buradan yapıyorum. Her türlü sebze ve meyveyi daha ucuza satın alabiliyoruz" şeklinde konuştu.