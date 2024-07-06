Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yeşil alan miktarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kirazlı Mahallesi'nde peyzaj çalışmalarına başlayan belediye, kısa süre içerisinde tamamlanacak projelerle mahalleye yeni bir sosyal donatı alanı kazandıracak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, mahalle meydanında bulunan bin 500 metrekarelik alanın otomatik sulama ve aydınlatma altyapıları tamamlandı.

Peyzaj tasarımı sürecinde bitki dikimi ve çimlendirme çalışmaları devam ederken, kurulacak sahne ve giriş paneli ile etkinlik ve organizasyon alanı oluşturulacak.