Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından sosyal yardımlarını üç kat artırarak, hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Artan enflasyon nedeniyle alım gücü azalan vatandaşlar için başlatılan gıda kolisi desteği, yıl boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacak.

Kuşadası Belediyesi, sosyal yardımlarını genişletme hedefi doğrultusunda, enflasyonun etkilerini azaltmak için kapsamlı bir yardım programı başlattı. Başkan Ömer Günel'in liderliğinde, yıl boyunca 1500 aileye gıda kolisi ulaştırılacak. İlk etapta Davutlar Mahallesi’ndeki ihtiyaç sahibi ailelere yapılan yardımlar, temel gıda maddeleri içeriyor.

Yardım kolileri, bir ailenin ortalama 40 günlük mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı. Kolilerde kuru bakliyat, yağ, salça, çay, şeker ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıda maddeleri bulunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Güvercin Masa ekiplerinin düzenlediği dağıtımda, Belediye Meclis Üyesi Birtan Tütüncü de hazır bulundu. Tütüncü, ziyaret ettiği ailelere Başkan Ömer Günel’in selamlarını ileterek, yardımların devam edeceğini belirtti.

Sosyal yardım çalışmaları

Kuşadası Belediyesi'nin sosyal yardımları, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde sürdürülüyor. Belediyenin bu yardımları, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Başkan Ömer Günel, sosyal yardımların kentteki en büyük ihtiyaçlardan biri haline geldiğini ve bu yardımların süreceğini ifade etti.

Kuşadası Belediyesi'nin sağladığı gıda kolisi desteği, hemşehriler arasında dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştiriyor. Belediyenin bu destek programı, sosyal yardımların artırılması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın önemini vurguluyor. Yardım programının, yaz kış demeden devam edeceği belirtiliyor.