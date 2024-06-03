Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cuma günü öğleden önce Kuşadası açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bir lastik bottaki 16 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler arasında 4 çocuk da bulunuyor.
Olay, cuma günü saat 10.00 sıralarında Kuşadası açıklarında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bottaki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmeni kurtardı.
Kurtarılan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler.
Editör: Emir Çetintaş