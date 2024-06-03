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Olay, cuma günü saat 10.00 sıralarında Kuşadası açıklarında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bottaki 4'ü çocuk 16 kaçak göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, cuma günü öğleden önce Kuşadası açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen bir lastik bottaki 16 kaçak göçmen i kurtardı. Kurtarılan göçmenler arasında 4 çocuk da bulunuyor.

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