Aydın’ın Kuşadası ilçesinden Sisam Adası’na yüzerek geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen jandarma tarafından durduruldu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan’ın Sisam Adası'na yüzerek geçmeye çalışan iki düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarına yönelik yürütülen bir çalışma kapsamında, deniz yoluyla yasa dışı geçiş yapmayı planlayan göçmenleri tespit etti.

Olayın detayları

Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Sisam Adası’na yüzerek geçmeye hazırlanan iki kişi, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Jandarma, göçmenlerin deniz yoluyla geçiş yapmayı denediğini ve bu durumun güvenlik açısından risk taşıdığını belirtti.

Yasal işlemler başlatıldı

Yakalanan göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.