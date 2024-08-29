Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Operasyonun detayları

Kuşadası açıklarında tehlikeli bir şekilde sürüklenen lastik bot, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na yapılan yardım çağrısıyla fark edildi. Motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen fiber karinalı lastik botta bulunan 24 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-4) yetişti. Aralarında 10 çocuğun da bulunduğu göçmenler, başarılı bir kurtarma operasyonu ile güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Göçmenler, kurtarılmalarının ardından işlemleri tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.