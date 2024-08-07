Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde verdiği sözü tutarak Kuşadası Avcılar Derneği üyelerine polar hediye etti. Dernek Başkanı Çağatay Aynalı ve diğer dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Günel, dernek üyelerinin taleplerini dinleyip, kente yönelik görüşlerini aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde Avcılar Derneği üyelerine verdiği sözü yerine getirerek, dernek üyelerine polar hediye etti. Başkan Günel, Kuşadası Avcılar Derneği’ni ziyaret ederek, dernek üyeleriyle sohbet etti ve onların kente dair sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Ömer Günel’ün ziyaretine Meclis Üyeleri Efe Berberoğlu, Gülden Akbulut ve Nilüfer Tektaş Cevahir de eşlik etti. Ziyaret sırasında, Başkan Günel seçim döneminde söz verdiği polar hediyeleri dernek üyelerine dağıttı. Dernek Başkanı Çağatay Aynalı, Başkan Günel’in nazik ziyaretinden ve hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında dernek üyeleri, Kuşadası ile ilgili çeşitli sorunları ve talepleri Başkan Günel’e iletti. Başkan Günel, dernek üyelerinin taleplerini dikkatle dinleyerek, bu taleplerin karşılanması için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Dernek üyeleri, Başkan Günel’in ilgisinden ve destekleyici yaklaşımından memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.