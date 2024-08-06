Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye meclis üyeleriyle birlikte Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek tedavi altındaki sokak hayvanlarının sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Burada yaptığı açıklamada, AK Parti tarafından hazırlanan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin yasalaşmasının ardından, düzenlemenin mevcut şartlarda uygulanabilirliğinin sorgulandığını belirtti.

Günel, yeni yasaya göre belediyelerin bütçelerinin binde 5’ini sokak hayvanlarına ayırması ve rehabilitasyon merkezleri kurması gerektiğini ifade ederek, “Kuşadası Belediyesi olarak 2023 yılında bütçemizin binde 30’unu, 2024 yılının ilk 7 ayında ise binde 8’ini sokakta yaşayan hayvanlar için harcadık. Bu miktarın, can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için yetersiz olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yasa, sokak hayvanlarının sahiplendirilinceye kadar rehabilitasyon merkezlerinde tutulmasını öngörüyor. Ancak mevcut kapasite göz önüne alındığında, bu durumun mümkün olmadığını düşünüyorum” dedi.

Kalıcı ve etkili çözümler üzerine çalışmalar

Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nda sokak hayvanları ile ilgili çalışmaların devam edeceğini ve daha kalıcı çözüm yollarına odaklanacaklarını belirtti. “Saldırgan olarak nitelendirilen sokak hayvanlarını rehabilite etmek için çalışmalar yapıyoruz” diyen Günel, belediye ekiplerinin, “Kısırlaştır, aşıla, rehabilite et ve insanlarla beraber yaşamayı öğret” yaklaşımını benimsediklerini vurguladı.

Hükümete çağrı

Başkan Günel, AK Parti hükümetine de çağrıda bulunarak, “Eğer hükümet gerçekten sokak hayvanları konusunda samimiyse, belediyelerin SGK borçlarıyla üzerini yüklemek yerine SGK avantajları sağlamalıdır. Bu şekilde, elde edilecek kaynaklarla belediyeler sokak hayvanlarına daha iyi bakabilir” dedi.