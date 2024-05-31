Toplantıda konuşan Başkan Günel, kendisini birliğe aday gösteren Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'a teşekkür ederek, "Yeni kurduğumuz Doğal Şehirler Birliği'nin üye sayısını artırmak ve güçlü bir birlik haline getirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kuşkunuz olmasın" dedi.

Turizm kenti Kuşadası

Başkan Günel, Kuşadası'nın bir turizm kenti olarak Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası alanda bilinen bir kent olan Kuşadası'nın, Doğal Şehirler Birliği'nin güçlenmesine ve tanıtımına önemli bir katkı sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.