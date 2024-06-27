Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin yeni encümeniyle İzmir'de gerçekleştirilen ilk toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Toplantıya Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlık etti. Kuşadası Belediye Başkanı Günel'in yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da toplantıya katıldı.

Başkan Ömer Günel, encümen üyelerine Kuşadası'ndaki halk plajlarında uygulamaya konulan ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti hakkında detaylı bilgi verdi. Bu uygulamanın vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, diğer belediyelere de örnek olabileceğini vurguladı. Ayrıca, plajların belediyeye devralınması için gerekli yasal süreçleri de encümen üyeleriyle paylaştı.

Toplantıda ayrıca, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin daha verimli çalışması için üye belediyelerden destek alınması, birlik üye sayısının artırılması, Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak projelerin çoğaltılması, belediyelerin finansman sorunlarına yönelik çözüm önerileri gibi konular ele alındı.

Ömer Günel'in liderliğindeki Kuşadası Belediyesi'nin başlattığı yenilikçi uygulamaların birliğe katkı sağlaması ve kıyı belediyelerinin sorunlarına çözüm bulma adına atılan adımlar, toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.