Kuşadası Belediyesi, kış mevsiminde aşırı yağışlardan kaynaklanabilecek olası su taşkınlarının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından düzenli olarak kanalizasyon hatları, rögar ve mazgallar kombine kanal açma aracıyla temizleniyor. Kuşadası Belediyesi, kuvvetli sağanakta kent genelinde meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirgemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sağanaktan etkilenme olasılığı yüksek cadde ve sokaklarda belirlenen noktalara yağmur suyu hattı döşeyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayrıca tam donanımlı kombine kanal açma aracıyla da kanalizasyon hatlarının temizliğini yapmaya başladı. Kanalizasyon sistemlerinde tıkanıklıklara yol açan çakıl, toprak ve katı atıkları yüksek basınçlı suyla parçalayan aracı kullanan ekipler, son olarak Güvercinada Caddesi üzerinde çalışma yürüttü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de farklı noktalarda rögar ve mazgalları tazyikli suyla yıkadı. Kuşadası Belediyesi, çalışmalarına kış mevsimi boyunca devam edecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ