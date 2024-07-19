Kuşadası Kaymakamlığı ile yapılan 10 yıllık protokolle, belediyeye devredilen halk plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunulmaktadır.

"Ekipler 7/24 çalışıyor"

Sahillerde 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, plajların bakımını, onarımını ve temizliğini titizlikle sürdürmektedir. Ayrıca belirlenen program dahilinde, tatilcilerin rahatı için şezlong ve şemsiyeler düzenli bir şekilde yerleştirilmektedir. Güzelçamlı sahiline son eklenen 100 adet şemsiye ile Kuşadası Belediyesi, vatandaşların deniz keyfini ücretsiz olarak daha da renklendiriyor.

Bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanan tatilciler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkürlerini sunuyor.