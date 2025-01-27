Ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren yerel üreticilere destek sunan Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafının ardından Güzelçamlı’da faaliyet gösteren bal üreticilerine de malzeme desteğinde bulundu. Düzenlenen törenle malzemelerini teslim alan arıcılar, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesi ile birlikte kentte faaliyet gösteren yerel üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla gerçekleştirdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Güzelçamlı Mahallesi’ndeki arıcılara 5 kovan, 1 çift eldiven, 1 duman körüğü ve 1 maskeden oluşan malzeme desteğinde bulunuldu. Malzeme dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Meclis Üyeleri Birtan Tütüncü ve Gülden Akbulut da katıldı. Malzemelerini alan arıcılar, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

“Yerel üreticinin her zaman yanındayız”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası’nın turizmin yanı sıra aynı zamanda tarım ve hayvancılık kenti de olduğunu belirterek, “Güzelçamlı Mahallemiz arıcılık faaliyetinin çok yoğun olarak yapıldığı bir bölge. Güzelçamlı’nın balı da çok değerli ve birçok hastalığa iyi geliyor. Daha önce balıkçı esnafına malzeme yardımında bulunmuştuk. Başkanımız Ömer Günel, yerel üreticilere destek vermeyi çok önemsiyor. Yeni yılın sizler için bereketli geçmesini diliyorum” diye konuştu.