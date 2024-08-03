Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı. İlk etapta, caddenin eskiyen zemini söküldü. Yaklaşık 2.500 metrekarelik alanda gerçekleştirilen bu çalışmada, kaldırım ve bordür imalatı tamamlandıktan sonra yollar sıcak asfaltla kaplanacak.

Acil Müdahale Birimi’nin hızlı çözüm üretimi

Kent genelinde olumsuzlukları hızla gidermek amacıyla kurulan Acil Müdahale Birimi de etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı kurumlarının çalışmaları sonucu bozulan yol ve kaldırımları kısa sürede eski haline getiren ekipler, hafta boyunca kentin 62 farklı noktasında hizmet verdi. Son olarak, Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği 1. Sokak ve Kuşadası Sanayi Sitesi'nde Enerya şirketi tarafından gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmaları sonrası oluşan hasarlar hızlıca onarıldı.