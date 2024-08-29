Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği, ICC ve Meta işbirliği içerisinde açılan İstasyon Kuşadası Topluluk Merkezi’nde üniversite öğrencileri ve gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda merkez son olarak ‘Dream Act Lead’ projesi doğrultusunda gerçekleştirilen ‘Akıllı Şehir Uygulamaları’ içerikli bir eğitime ev sahipliği yapmaya başladı.

Beş farklı ülkeden 15 öğrenci katıldı

Türkiye’de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk Topluluk Merkezi olma özelliğine sahip İstasyon Kuşadası, kapılarını çocuklar ve gençler için farklı alanlarda ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere aralamaya devam ediyor. Bu kapsamda merkezde üniversite öğrencileri ve gençlere akıllı şehir uygulamalarını öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programı başladı. Programa Kuşadası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (KSKD) ve İncirliova Gençlik Kültür Sanat ve Gelişim Derneği üyelerinin yanı sıra Estonya, Fransa, Yunanistan ve İtalya gibi 5 farklı ülkeden gelen 18-25 yaş arası 15 öğrenci katıldı.

Eğitimin ilk gününde, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Arda Coşar, öğrencilere ‘İklim Değişimi ve Kuşadası Belediyesi Sıfır Artık Yönetimi’ konulu bir seminer verdi. 29 Ağustos’a kadar sürecek programda katılımcılara akıllı şehirlere giriş, sürdürülebilir şehir gelişimi, akıllı şehirlere teknolojinin entegrasyonu, veri yönetimi ve gizliliği, kapsayıcı tasarım ve erişilebilirlik ile başarılı akıllı şehir uygulamaları gibi konularda eğitimler verilecek.