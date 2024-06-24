Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in öncülüğünde halk plajlarında ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmetini başlatmıştı. Ancak Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yapılan kontrollerde parayla şezlong ve şemsiye satan işletme ve kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Para cezaları kesildi

Kuşadası Kaymakamlığı ve Belediyesi arasındaki protokolle plaj alanlarının işletme yetkisi Belediye'ye verilmişti. Bu kapsamda, Kadınlar Denizi ve Karaova Mahallesi sahillerinde gerçekleştirilen denetimlerde yasalara aykırı şekilde şezlong ve şemsiye kiralayanlar tespit edilerek idari para cezası kesildi. Ayrıca park ve yeşil alanlar ile sahillere kurulan yasak çadırlar da kaldırıldı.