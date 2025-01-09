Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yaparak, sosyal destek çalışmalarına devam etti.

Kış aylarında yardımlar sürüyor

Kuşadası Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür desteği sağlanmaya devam ediyor. Son olarak Davutlar Mahallesi’nde belirlenen adreslere kömür yardımı yapıldı. Yardımlar, Kuşadası Belediyesi Meclis Üyesi Birtan Tütüncü'nün de katılımıyla teslim edildi. Belediyenin yakacak yardımı, kış boyunca talep ve ihtiyaçlara göre devam edecek.

Kent genelinde yol yapım çalışmaları

Kuşadası Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla da kent genelinde yol yapım ve bakım çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eskiyen yolları yenileyerek, üstyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretiyor. Son olarak Bayraklıdede Mahallesi’nde 4 bin 500 metrekarelik alanda kilit parke taşı döşeme çalışması başlatıldı. Bölge sakinleri, yapılan çalışmalar için Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti. Geçtiğimiz yıl ise Bayraklıdede Mahallesi, 2.77 kilometre uzunluğunda yeni yollarla buluşturulmuştu.