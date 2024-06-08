Kuşadası Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli iki işçi, bir sitenin havuzunda ilaçlama yaparken beklenmedik bir patlama yaşadı. Belediye yetkilileri, olayın detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Eğitim ve denetim süreci

Belediye Başkanı'nın talimatıyla yapılan açıklamada, kazanın detaylarına ve yaralanan işçilerin sağlık durumlarına değinildi. Kuşadası Belediyesi, ilgili personele yönelik aldığı önlemleri ve tedavi sürecini kamuoyuyla paylaştı.

Ömer Günel açıklamasında şu sözleri aktardı:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel, iş eğitimleri ve deneyimleriyle donatılmıştır. Sinek ve haşerelerle mücadele kapsamında rutin olarak kentin tüm sitelerine girilerek havuzlar, denge tankları, foseptikler ve rögarlar ile site içindeki durgun su birikintilerinin ilaçlaması yapılmaktadır. İlaçlama sürecinde halk sağlığına zarar verebilecek her alana dikkat edilmektedir.

Rutin inceleme yapılıyordu

İş kazasının yaşandığı tarihte, sinek şikayeti üzerine yapılan rutin incelemede, sineklerin denge tankında olduğu tespit edilmiştir. Denge tankına sıvı larvasit ilacı atılarak içerideki sineklerin öldürülmesi için el tipi sıcak sisleme cihazıyla dumanlama yapılması uygun görülmüştür.

Biyosidal Ürün Uygulama Sertifikası

İlaçlama Biriminde çalışan personelin tamamı Biyosidal Ürün Uygulama Sertifikasına sahiptir. Bu sertifikayı almaları için 3 günlük eğitim almaları ve başarılı bir sınav geçmeleri gerekmektedir. Personel, sinek veya haşerenin kaynağını tespit etme ve uygun ilacı seçerek uygulama konusunda yeterli bilgi, tecrübe ve eğitime sahiptir. Ayrıca, ilaçlama personelinin her yıl nörolojik ve kolinesteraz muayeneleri yapılmaktadır. Kaza anında kullanılan El Tipi Sıcak Sisleme cihazının kullanımıyla ilgili gerekli eğitim verilmiştir.

Bilinmeyen patlama

Olay yerinde, iki yetkili personel tarafından yapılan inceleme sonucunda, havuzun alt kısmında giriş kısmı açık ve kapısı olmayan su denge tankının bulunduğu alana girildiği tespit edilmiştir. Personel, sisleme cihazını çalıştırdıkları anda henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana gelmiş ve sonrasında iki personel alevlerden dolayı yaralanmıştır. Her iki personel de 8 ile 10 yıl arasında tecrübeye sahiptir ve konuyla ilgili eğitimleri ve sertifikasyonları bulunmaktadır.

Kaza anında kullanılan el tipi sisleme cihazıyla ilgili olarak, 26 Temmuz 2023 tarihinde eğitim düzenlenmiş ve tüm personele cihazın kullanımıyla ilgili bilgi verilmiştir. El Tipi Sisleme Cihazı Talimatnamesi hazırlanarak tüm personele dağıtılmış ve talimatnameye uygun hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir."

Acil müdahele edildi

Yaralanan iki personel, olayın ardından önce Kuşadası Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ardından da Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi. Belediye Başkanı'nın talimatıyla, ilk müdahalelerinden itibaren tedavi süreçleri titizlikle takip edildi. Her iki personelin de iyileşme süreci devam etmektedir.