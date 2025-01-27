Kuşadası Belediyesi tarafından ‘Miraç Kandili’ dolayısıyla kentin farklı noktalarında kandil simidi ikramında bulunuldu. Başkan Ömer Günel yayımladığı bir mesajla tüm hemşehrilerinin Miraç Kandili’ni kutladı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mübarek ‘Miraç Kandili’ nedeniyle vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Kurulan stantlarda gerçekleştirilen ikrama, Kuşadası Belediye Meclis üyeleri de katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir mesajla Kuşadalıların Miraç Kandili’ni kutladı. Başkan Ömer Günel mesajında, “Miraç Kandili'nin birlik, dayanışma ve huzur dolu bir geleceğe vesile olmasını dilerim. Bu anlamlı gecede tüm güzel dileklerde buluşmak dileğiyle. Miraç Kandiliniz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.