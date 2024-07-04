Kuşadası Belediyesi, personelin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan Mayıs ayı maaş ve ikramiye alacaklarının kalan kısmını hesaplarına yatırdı. Bu ödeme ile birlikte, Kuşadası Belediyesi’nde Personel A.Ş’ye bağlı olarak çalışan personelin içeride hiçbir alacağı kalmadı.

Sendika Temsilcileri ile Toplantı Düzenlendi

Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası’nda, sendika temsilcileriyle birlikte bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, belediye yönetimi ve sendika temsilcileri, maaşların zamanında ödenmesi konusunda bir aksama yaşanmaması için alınacak tedbirleri değerlendirdi. Belediye yetkilileri, bundan sonra maaşların düzenli ve zamanında ödeneceği konusunda taahhütte bulundu.

Personelin Memnuniyeti

Personelin alacaklarının tamamen ödenmiş olması, çalışanlar arasında büyük bir memnuniyet yarattı. Toplu iş sözleşmesinden doğan hakların eksiksiz yerine getirilmesi, çalışanların moral ve motivasyonunu artırdı. Belediye personeli, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.