Kuşadası Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşılacağına dair merak edilenleri derledik. Kuşadası’nın çeşitli noktalarından otobüs ve dolmuş hatlarıyla rahatça ulaşabileceğiniz hastane, otobüs ve dolmuş hatlarına kadar birçok ulaşım seçeneği sunuyor. Bu yazıda, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne ulaşım yolları, adresi ve iletişim bilgilerini bulabilir, hastaneye kolayca nasıl gidebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kuşadası Devlet Hastanesi’ne giden otobüsler

403 ADÜ – KUŞADASI

272 KUŞADASI -GÜZELÇAMLI

272A KUŞADASI – SİTELER – GÜZELÇAMLI

Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi’ne giden dolmuşlar

2 NUMARA : BEYAZGÜL SİTESİ -BELEDİYE – HASTANE

2 (10) NUMARA : KOŞAR-DENİZ YILDIZI-NÖTESTİK-HASTANE

3 NUMARA: YAĞCIKENT(SEMA)-HASTANE

6 NUMARA:SAHİL SİTELERİ (LONG BEACH)-HASTANE

7 NUMARA: SAHİL SİTELERİ-KİPA-UYDUKENT-HASTANE

Kuşadası Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

KURUM: Kuşadası Devlet Hastanesi

Adres: Türkmen Mah. Bayraklı Dede Mevkii Hasan Reis Bulvarı No:33

Kuşadası / Aydın

Telefon: 0 (256) 618 24 14 (8 Hat)

Fax: 0 (256) 618 22 20

Fax: 0 (256) 618 24 23

E-Mail : [email protected]

https://kusadasidh.saglik.gov.tr/

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