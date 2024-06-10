Kuşadası Belediyesi, halk plajlarının bakım ve işletme yetkisini alarak, vatandaşlara ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Bu adım, kent turizmi açısından önem taşıyor ve hemşehrilerin hem de turistlerin rahatça denize girebilecekleri bir ortam sağlıyor.

Didim Belediyesi Yaz Sezonu Boyunca Ücretsiz Şezlong ve Şemsiye Vaadi

Didim Belediyesi, yaz sezonu boyunca halk plajlarında şezlong ve şemsiyelerin ücretsiz olacağını duyurarak, halka ve tatilcilerine destek olmayı amaçlıyor. Bu uygulama, plaj keyfini herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Foça Belediyesi'nden Ücretsiz Hizmet: Yeni Foça Halk Plajı

Foça Belediyesi'nin işlettiği Yeni Foça Halk Plajı, uzun sahil şeridi ve mavi bayraklı plajıyla öne çıkıyor. Hemşehrilerin ve ziyaretçilerin rahatça denize girebileceği bu plajda, şezlong ve şemsiye gibi hizmetler de ücretsiz olarak sunuluyor.

Başkan Günel: "Hemşehrilerimize ve Misafirlerimize Hizmet Veriyoruz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halk plajlarının ücretsiz hale getirilmesiyle ilgili olarak, hemşehrilerin ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, plajların bakım ve yenileme çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Muğla'da Ücretsiz Plajlar: Bodrum, Fethiye ve Marmaris

Muğla'da, Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi popüler turistik bölgelerde bulunan halk plajları da ücretsiz hizmet sunuyor. Bu uygulama, tatilcilerin ve yerel halkın plajlardan maksimum fayda sağlamasına olanak tanıyor.