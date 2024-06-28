Kuşadası'nda bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Kuşadası Gençlik Festivali'nin (KGF) sahne alacak sanatçıları belli oldu. 18-21 Temmuz tarihleri arasında Davutlar Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalde şu sanatçılar yer alacak.

Ünlü çellist Stjepan Hauser, Türkiye'ye geliyor Ünlü çellist Stjepan Hauser, Türkiye'ye geliyor

İlk gün (18 Temmuz)

  • Pinhani
  • Dedublüman
  • Yeni Türkü
  • Emre Fel
  • Badi Gardi
  • Kalk Yerine Yat

İkinci gün (19 Temmuz)

  • Athena
  • Adamlar
  • Umut Kuzey
  • Selin
  • Hipersona
  • Birinci Kat

Üçüncü gün (20 Temmuz)

  • Manga
  • Fatma Turgut
  • Pera
  • Yedinci Ev
  • Kıvılcım Ural
  • Tekil-A

Dördüncü gün (21 Temmuz)

  • Emre Aydın
  • Madrigal
  • Mavi Gri
  • Reckhol
  • İlker Pehriz
  • Homeless

Kuşadası Gençlik Festivali, geniş bir müzik yelpazesiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Editör: Hatice Köylü