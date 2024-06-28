Kuşadası'nda bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Kuşadası Gençlik Festivali'nin (KGF) sahne alacak sanatçıları belli oldu. 18-21 Temmuz tarihleri arasında Davutlar Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalde şu sanatçılar yer alacak.

İlk gün (18 Temmuz)

Pinhani

Dedublüman

Yeni Türkü

Emre Fel

Badi Gardi

Kalk Yerine Yat

İkinci gün (19 Temmuz)

Athena

Adamlar

Umut Kuzey

Selin

Hipersona

Birinci Kat

Üçüncü gün (20 Temmuz)

Manga

Fatma Turgut

Pera

Yedinci Ev

Kıvılcım Ural

Tekil-A

Dördüncü gün (21 Temmuz)

Emre Aydın

Madrigal

Mavi Gri

Reckhol

İlker Pehriz

Homeless

Kuşadası Gençlik Festivali, geniş bir müzik yelpazesiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.