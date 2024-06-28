Kuşadası'nda bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Kuşadası Gençlik Festivali'nin (KGF) sahne alacak sanatçıları belli oldu. 18-21 Temmuz tarihleri arasında Davutlar Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalde şu sanatçılar yer alacak.
İlk gün (18 Temmuz)
- Pinhani
- Dedublüman
- Yeni Türkü
- Emre Fel
- Badi Gardi
- Kalk Yerine Yat
İkinci gün (19 Temmuz)
- Athena
- Adamlar
- Umut Kuzey
- Selin
- Hipersona
- Birinci Kat
Üçüncü gün (20 Temmuz)
- Manga
- Fatma Turgut
- Pera
- Yedinci Ev
- Kıvılcım Ural
- Tekil-A
Dördüncü gün (21 Temmuz)
- Emre Aydın
- Madrigal
- Mavi Gri
- Reckhol
- İlker Pehriz
- Homeless
Kuşadası Gençlik Festivali, geniş bir müzik yelpazesiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.
Editör: Hatice Köylü