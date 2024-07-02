Kuşadası Gençlik Festivali, Türkiye'nin sevilen sanatçılarını müzik tutkunlarıyla buluşturmak üzere 7. yılını kutluyor. Milyon Yapım organizasyonuyla gerçekleştirilen bu büyük açık hava müzik etkinliği, 18-19-20-21 Temmuz tarihlerinde Kuşadası Davutlar bölgesindeki Sevgi Plajı'nda düzenlenecek.

Festivalde sahne alacak sanatçılar arasında Athena, Emre Aydın, Manga, Pinhâni, Yeni Türkü, Fatma Turgut, Adamlar, Umut Kuzey, Madrigal gibi Türkiye'nin önde gelen isimleri yer alacak. Her gün farklı sanatçılar ve gruplar, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kuşadası Gençlik Festivali, hem yerel hem de ulusal düzeyde geniş katılımıyla dikkat çekiyor.

Katılımcıların müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkaracağı Kuşadası Gençlik Festivali’nin programı şöyle:

18 Temmuz Perşembe

Pinhâni

Dedublüman

Yeni Türkü

Emre Fel

Badi Gardi

Kalk Yerine Yat

19 Temmuz Cuma

Athena

Adamlar

Umut Kuzey

Selin

Hipersona

Birinci Kat

20 Temmuz Cumartesi

21 Temmuz Pazar

Emre Aydın

Madrigal

Mavi Gri

Reckol

İlker Pehriz

Homeless