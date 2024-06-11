Kuşadası'nın sanat ve kültür alanındaki önemli mekanlarından İbramaki Sanat Galerisi, iki etkileyici sergiye ev sahipliği yapıyor. Kuşadası Halk Eğitim Merkezi'nin 'Yansıma' adlı el işi sergisi ile Semra Türker'in 'Bir Kadının Varoluş Ruhu' adlı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluşuyor.

Kuşadası'nın sanat dolu günleri

Kuşadası Halk Eğitim Merkezi'nin yetenekli kursiyerlerinin hazırladığı 'Yansıma' adlı el işi sergisi ile emekli tarih öğretmeni Semra Türker'in büyüleyici resimlerinden oluşan 'Bir Kadının Varoluş Ruhu' adlı sergi için İbramaki Sanat Galerisi, açılış törenine ev sahipliği yaptı. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı törende, açılış kurdelesi kesildikten sonra ziyaretçiler eserleri yakından incelediler. Her iki sergi de 12 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.