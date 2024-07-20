Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği imza gününde vatandaşlarla buluştu. Sağlar, "Başkan Ömer Günel'in vizyonu sayesinde Kuşadası, kültür ve sanatın merkezi oldu" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği sayısız etkinliğe ev sahipliği yapan Çalıkuşu Kültür Evi, bu kez eski Bakan ve yazar Fikri Sağlar'ı ağırladı. Etkinliğe, Kuşadalı sanatseverlerin yanı sıra Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek de katıldı.

"Kuşadası tüm dünya için büyük önem taşıyor"

Sağlar, Başkan Günel'in Kuşadası'na kattığı değerlerden övgüyle söz ederek, "Kuşadası, sadece benim için değil, tüm dünya için büyük önem taşıyor. Başkan Ömer Günel'in vizyonu sayesinde, burası artık sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da başkenti oldu. Beni burada ağırladığı için kendisine teşekkür ederim," dedi.

Başkan Ömer Günel ise Fikri Sağlar'ı Kuşadası'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Durmuş Fikri Sağlar, bizim için yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda kıymetli bir parti büyüğümüzdür. Onu Çalıkuşu Kültür Evi'nde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Bu güzel atmosferi bizlerle paylaştığı için kendisine teşekkür ederim," diye konuştu.