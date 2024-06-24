Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle birlikte yapılan yatırımlarla modern ve estetik bir turizm kenti kimliğine kavuştu. Kent, Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan ön hazırlıklar ve saha ekiplerinin kesintisiz mesaisi sayesinde sorunsuz bir tatil geçirdi.

Ziyaretçi akını

Okulların kapanmasının hemen ardından başlayan 9 günlük bayram tatilinde Kuşadası, ziyaretçi akınına uğradı. Kuşadası Belediyesi ekipleri, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 7/24 mesai yaptı. Plajlar, turistik çarşılar ve sahil şeridi başta olmak üzere kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

3 bin 330 ton atık

Bayram tatilinde en yoğun mesaiyi yapan ekiplerin başında Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Tatil için Kuşadası'nı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin kent genelinde bıraktığı tonlarca atığı toplamak için yoğun çaba sarf eden ekipler, bayram tatili boyunca günde ortalama 370 ton evsel atık topladı. Toplamda ise 9 gün boyunca 3 bin 330 ton atık düzenli depolama alanına ulaştırıldı.