Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Milli Emlak Müdürlüğü ile imzalanan protokolle ilgili yaptığı açıklamada, "Kuşadası plajları halkındır. Halka ait olanı, halka geri veriyoruz" dedi.

401 bin metrekarelik alan belediye'ye devredildi

İzmir İdare Mahkemesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Valiliği arasında imzalanan sözleşmeyi iptal etmesi sonrası Kuşadası plajlarının bakım ve işletmesi ile ilgili yaşanan sorun, kaymakamlık ve belediye arasında yapılan yeni protokolle çözüme kavuştu. Protokolle 20 Mayıs 2024 tarihi itibariyle plajlar 10 yıllığına belediyeye devredildi.

Plajlar bir gelir kapısı değil, kamu hizmeti!

Başkan Günel, eski protokolün iptalinden bu yana geçen süre içerisinde de plajların bakım ve temizlik çalışmalarının aksatılmadan sürdürüldüğünü belirterek şunları söyledi: "Plajlarımızın bakım, temizlik ve düzenlemesini bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Plajları bir gelir kapısı olarak değerlendirmiyoruz" dedi.

Tertemiz plajlar sizleri bekliyor!

Kuşadası Belediyesi, tertemiz plajların sezon boyunca tam kapasite ile hizmet verebilmesi için gerekli planlamaları tamamladı. Tatil planı yapmakta olan herkes, bu yaz Kuşadası'nın halka açık pırıl pırıl plajlarında denizin, güneşin ve kumun tadını çıkarmaya davet edildi.

Başkan Ömer Günel:

"Kuşadası Belediyesi olarak talep, ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamak üzere yanınızda olmayı, özen ve titizlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.