Başkan Günel, sempozyumda yaptığı konuşmada, "Kuşadası Belediye Başkanı olarak Simi Sempozyumu'nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kardeş kentimiz Sisam ile ilişkilerimizi her zaman önemsiyoruz. Toplumlarımız arasında barış ve dostluk dolu bir geleceği ancak birlikte inşa edebileceğimize inanıyorum" dedi.

Günel, salı günü Yunanistan’ın eski Başbakanı Yorgo Papandreu’yu ağırlayacaklarını belirterek, “Yorgo Papandreu ve Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Albin Kurti ile birlikte barış savunucuları George Papandreou ve İsmail Cem’in yıllar önce diktiği zeytin ağacını ziyaret edeceğiz” diye konuştu.

Yorgo Papandreu, Kuşadası'nda duygu dolu anlar yaşadığını ifade ederek, "Öncelikle bu sıcak misafirperverlik için başkanlarımıza teşekkürlerimi sunarım. İsmail Cem gibi benim hayatımda büyük öneme sahip bir arkadaşı anmak çok büyük bir onur. İsmail Cem ile yıllar önce her iki millet arasında attığımız dostluk ve barış temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bugün Sisam'da görebilirsiniz. Türkiye ve Yunanistan'da sıklıkla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Doğaya karşı her zaman sorumluluklarımız var. Biz birbirimizden ayrı değiliz. Biz bir aradayız. Bu tür olayların karşısında ortak hareket etmeliyiz. Kuşadası'nda sizlerle olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.