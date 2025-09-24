AYDIN’ın Kuşadası ilçesi, Ege Port Limanı’na yanaşan dört kruvaziyer gemisi ile 13 bin 750 turist ağırladı. Çoğunluğu ABD’li olan turistler, hem ilçe merkezinde alışveriş yaptı hem de kültürel turlara katıldı. Turizmde hareketlilik, esnafın yüzünü güldürdü.

Kruvaziyer turizmi Eylül ayında da hareketli

Sabah saatlerinde limana yanaşan gemiler arasında Marshall Adaları bayraklı 'Vista', İtalya bayraklı 'Aida Blu', Bahama bayraklı 'Odyssey Of The Seas' ve Malta bayraklı 'Celebrity Equinox' yer aldı. Gemilerden inen 13 bin 750 turistin çoğunluğu ABD vatandaşıydı.

Turistler en çok Selçuk'u ziyaret etti

Turistlerin bir bölümü tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ziyaretlerine katılırken, bir kısmı ilçe merkezinde kaldı. Turistik çarşıları ve alışveriş noktalarını gezen turistler, restoran ve kafelerde vakit geçirerek Kuşadası ekonomisine katkı sağladı.

Esnafın yüzü güldü

Kruvaziyer turizminin Eylül ayında da yoğun şekilde devam etmesi, esnafı sevindirdi. Kuşadası’ndaki dükkan sahipleri, özellikle turistik ürün satışlarında ciddi bir artış yaşandığını belirtti. “Turistlerin ilçeye akını, hem iş hacmimizi artırıyor hem de sezonun geçmesine rağmen yüzümüzü güldürüyor” diyen esnaf, önümüzdeki günlerde de yoğunluğun devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Turizmin önemi

Kuşadası, Ege’nin en önemli kruvaziyer limanlarından biri olarak yıl boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Limana yanaşan gemi sayısı ve turist yoğunluğu, bölge ekonomisinin ve turizm gelirlerinin canlanmasına doğrudan etki ediyor. Liman yetkilileri, sezon sonuna kadar kruvaziyer trafiğinin yüksek seviyelerde devam etmesini öngörüyor.