CHP Genişletilmiş İlçe Başkanlığı Toplantısı'na katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mazeret değil, hizmet ürettiklerini söyleyerek kenti için durmadan çalışacağını vurguladı

CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Örgüt Toplantısı, Pera Düğün Organizasyon ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Kuşadası Belediyesi olarak kent genelinde yürütülen hizmet ve projeler ile ilgili olarak bir sunum gerçekleştiren Başkan Ömer Günel, ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen 6 yıla yaklaşan hizmet dönemi boyunca çalıştığını söyledi.

Toplantıda konuşan Başkan Günel, "Bugüne kadar kentimize 4 milyar 11 milyon 676 bin 559 lirayla rekor yatırım yaptık. Biz hiçbir çaresizliğin arkasına sığınmadık, para yok demedik, yetki alanımızda değil demedik. Mazeret değil hizmet ürettik ve bu kente milyarlarca lira yatırım yaptık" dedi.

‘Heyecanla çalışıyoruz’

Başkan Ömer Günel, "Tüm bunları sizlerle birlikte yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Biz hiçbir çaresizliğin arkasına sığınmadık, para yok demedik, yetki alanımızda değil demedik. Mazeret değil hizmet ürettik ve bu kente milyarlarca lira yatırım yaptık. Mucize mi arıyorsunuz? İşte mucize burada! Vitesi ilk dönem altıya takmıştık. Şimdi yediye yükselteceğiz. İlk hizmet dönemimizdeki gibi aynı heyecanla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, "Kazananlar vazgeçmeyenlerdir. Bugüne kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar hedefinden, Cumhuriyet'i koruma ve kollama hedefinden, o bir çift mavi gözün gösterdiği aydınlık yolda yürümekten vazgeçtiğini hiç görmedim ve göreceğimi de düşünmüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partimize ‘ama’sız, ‘fakat’sız sahip çıkacağız. Genel Başkanımızı, milletvekillerimizi ve örgütümüzü tartıştırmayacağız. Büyük ailemize sahip çıkacağız ve bu büyük ailemiz ile beraber iktidar yolculuğumuzu zaferle taçlandıracağız" diye konuştu.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, parti programı yenileme gündemi ile gerçekleşen danışma kurulu toplantısının ardından geçen süreci değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Genişletilmiş Örgüt Toplantımızın partimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın yönetiminde gerçekleşen toplantıda, CHP Genel Merkezi tarafından yaşama geçirilecek olan "CHP Mobil" uygulaması hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, ilçe yönetim ve danışma kurulu üyeleri ile belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.