Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası Belediyesi'nin başlattığı mart 2023'te başlatılan proje kapsamında 15 ayda 143 bin 100 litre süt çocuklara dağıtıldı.

Ekipleri tarafından önceden alınan taleplere göre, 2-5 yaş arası ihtiyaç sahibi çocuklara her ay ortalama 8 litre süt dağıtılıyor. Bu sayede ayda ortalama 1200 çocuk, gelişim çağında önemli bir yeri olan sütün faydalarından yararlanıyor.

"Çocuklarımızın gelişimi için projemizi başlattık"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ekonomik krizin gölgesinde zor günler geçiren ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sadece soba, yakacak ve erzak desteğinde bulunmakla kalmayıp, çocuklarımızın da gelişimine katkıda bulunmak için süt desteği projemizi başlattık. 15 ayda 143 bin 100 litre süt dağıtarak, yüzlerce çocuğun sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Süt desteğinden faydalanmak isteyen aileler, 'sutdestegi.kusadasi.bel.tr' adresinden veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilirler.