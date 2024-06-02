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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Mayıs Cuma günü saat 10.00 sularında, Kuşadası açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin bulunduğuna dair ihbar aldı. Hızla harekete geçen ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına itildiği belirlenen botta 4'ü çocuk toplam 16 kaçak göçmeni kurtardı.

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Aydın 'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botta bulunan 16 kaçak göçmen , Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 4 çocuk da bulunuyordu.

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