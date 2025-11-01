Aydın’ın Kuşadası ilçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Polis ekipleri 3 iş yerine eş zamanlı baskın yaptı, 18 kadın kurtarıldı, 5 şüpheli tutuklandı.

Kuşadası’nda fuhuş operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuş yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, ilçede faaliyet gösteren 3 iş yerinde fuhuşa aracılık ve yer temin edildiği tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda adresler dün gece eş zamanlı operasyonla basıldı. Operasyonda, fuhuşa aracılık ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

110 bin lira para ve dijital materyaller ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 110 bin 770 lira, 5 bin 305 dolar ve bin 300 avro ele geçirildi. Ayrıca, fuhuş organizasyonunda kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

18 kadın kurtarıldı

Operasyonda, 15’i yabancı uyruklu, 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 18 kadın kurtarıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, diğer kadınlar hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapıldı.

5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin, ilçede benzer faaliyetlerde bulunan işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, operasyonun insan ticareti ve fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen geniş çaplı denetimlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Kuşadası genelinde son dönemde artan fuhuş ihbarlarının ardından Emniyet birimlerinin koordine şekilde çalıştığı bildirildi.