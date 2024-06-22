Bunlar da ilginizi çekebilir

Kurtarılan kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kuşadası açıklarında, saat 19:15 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerine gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisinde 37 kaçak göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.

Aydın 'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 kaçak göçmen , Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 11 çocuk bulunuyor.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.