Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 37 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 11 çocuk bulunuyor.
Can salları içerisinde bulundular
Kuşadası açıklarında, saat 19:15 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerine gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisinde 37 kaçak göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.
Kurtarılan kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Editör: Hatice Köylü