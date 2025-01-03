Kuşadası Belediyesi, 2024 yılında kent genelinde büyük bir altyapı hamlesine imza attı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, toplamda 261 bin 578 metrekarelik yeni yol kazandırıldı. Bu kapsamda farklı mahallelerde yürütülen projelerle 43 kilometre yeni yol oluşturuldu.

Yeni yollar, yeni yaşam alanları

Kuşadası’nda son bir yıl içinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmaları, kentin ulaşım altyapısını önemli ölçüde geliştirdi. 2024 yılı boyunca Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan kilit parke, sıcak asfalt, doğal taş ve sathi kaplama yol çalışmaları ile şehre modern yollar kazandırıldı. Bu projelerin en dikkat çeken yönlerinden biri, kadınlar denizi bölgesine yapılan 6.76 kilometre uzunluğundaki yeni yol oldu.

Mahalle mahalle yeni yollar

Kadınlar Denizi Mahallesi, 2024 yılında yapılan 40 bin 587 metrekarelik alanda 6.76 kilometre yeni yol ile buluştu. Bunun yanı sıra, Türkmen Mahallesi 4.88 kilometre, Karaova Mahallesi 4.17 kilometre, Yavansu Mahallesi 3.3 kilometre, Bayraklıdede Mahallesi ise 2.77 kilometre yeni yola kavuştu.

İnşa edilen yolların detayları

Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz yıl boyunca, toplamda 166 bin 991 metrekare kilit parke, 73 bin 352 metrekare sıcak asfalt, bin 419 metrekare doğal taş ve 19 bin 816 metrekare sathi kaplama yol yaparak ilçenin ulaşım altyapısına büyük katkı sağladı.