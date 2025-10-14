Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda bu yıl 5’inci kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu başladı. “Adalet” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, mermer bloklar sanatçıların ellerinde yeniden hayat bulacak.

Kuşadası Belediyesi ile Mehmet Nuri Göçen Vakfı (MN Göçen Vakfı) iş birliğinde, Marmara Adalar Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen sempozyumun açılış töreni Kuştur Mevkii’ndeki eski deve güreşi alanında yapıldı. Törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MN Göçen Vakfı temsilcisi Ebru Gökçe, sempozyum küratörü Hakan Şengönül, belediye yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, törende yaptığı konuşmada, kentin kültür ve sanatla iç içe büyüyen bir turizm merkezi olduğunu belirterek, “Heykel sempozyumunu bu yıl da düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Amacımız, kültür ve turizm başkenti olan Kuşadası’nı sokakta da sanatla buluşturmak. Bu yılki temamızı adalet olarak belirledik. Yaşadıklarımız, sürecin kendisi ve özellikle CHP’li belediye başkanlarının karşılaştığı durumlar göz önüne alındığında bu tema birçok kesime mesaj niteliğinde. Adalet ve bağımsız yargı herkese lazım, bunu her geçen gün daha net görüyoruz” dedi.

Başkan Günel ayrıca, sempozyuma 30 ton mermer getirildiğini belirterek, “Heykeltıraşlarımız bu blokları bir ay içerisinde sanat eserine dönüştürecek. Eserler daha sonra Kuşadası’nın çeşitli noktalarında sergilenecek. Belediyemizin kasasından bu etkinlik için para çıkmıyor, tüm masraflar sponsorlar tarafından karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Ömer Günel, MN Göçen Vakfı temsilcisi Ebru Gökçe ve Küratör Hakan Şengönül tarafından ilk sembolik çekiç darbesi vurularak sempozyum resmen başlatıldı.

Bu yılki sempozyuma Türkiye’nin yanı sıra Estonya, İran, İtalya, Japonya, Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan’dan 9 heykeltıraş katılıyor. 14 Kasım’a kadar sürecek olan sempozyumda, çocuklar için sanat atölyeleri de düzenlenecek.