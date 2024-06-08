Aydın'da kent genelinde jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında hareketlerinden şüphe edilen bir şahsın yapılan sorgusunda; alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma, 2 dosyadan basit yaralama, mala zarar verme, kadına karşı basit yaralama, kadına karşı tehdit, evi terk eden çocuğu, ailesi veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak ve Askeri Ceza Kanuna muhalefet suçları olmak üzere 8 farklı suçtan arandığı ve hakkında 2 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A isimli şahıs olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: Sude Kula