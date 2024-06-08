Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AKUT Derneği ve vatandaşların işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, deniz dip temizliği ve bilgilendirme çalışmalarını içeriyordu.

Etkinlikte, insan kaynaklı deniz ve kıyı çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla deniz dip temizliği yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, AKUT gönüllüleri ve çevre bilincine sahip vatandaşlar, deniz altındaki atıkları toplayarak çevreyi temizlediler. Bununla birlikte, okul öğrencilerine yönelik çevre bilinci hakkında bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından öğrencilere çevre kirliliği konuları anlatıldı ve deniz araçlarının tanıtımı yapıldı. Genç nesillerin çevre bilinci geliştirilmesi ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Bu çerçevede, öğrencilere deniz kirliliği ve çevre koruma konularında eğitim verilerek, bilinçli birer çevre savunucusu olmaları amaçlandı.