Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kazanın detayları

Olay, bugün sabah saat 06.30 sularında Yüksel Yalova Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Musa Turcan (29) yönetimindeki motosiklet, virajı hızlı alarak kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü Musa Turcan olay yerinde ağır yaralandı ve ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Musa Turcan hayatını kaybetti.

Sürücü ve yolcunun kaskının olmadığı anlaşıldı

Aynı motosiklette yolcu olarak bulunan Ali A., kaza sonrası yoğun bakım ünitesine alındı ve yaşam mücadelesi verdiği bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, motosiklet sürücüsü Musa Turcan’ın viraja aşırı hızla girmesi nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi. Ayrıca, her iki kişinin de koruyucu kask takmadığı gözlemlendi.

Yolcu yoğun bakımda tedavi altında

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Musa Turcan ve yolcu Ali A., ilk müdahalelerin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne taşındı. Ancak, sürücü Musa Turcan hastanede yaşamını yitirdi. Yolcu Ali A. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.