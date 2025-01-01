Saat 19.00 itibarıyla Atatürk Bulvarı'nda kurulan sahneye akın eden Kuşadalılar, yeni yılı müzik eşliğinde karşıladı. Kutlamalar, DJ Emre Öztürk, DJ Optical ve DJ Ünsal Alçin’in enerjik performanslarıyla doruğa ulaştı. Kuşadası Belediyesi’nin organize ettiği sokak partisi, büyük bir coşkuyla gerçekleşirken, vatandaşlar yeni yıl sevincini doyasıya yaşadı.

Belediye Başkanı'ndan yeni yıl kutlaması

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ailesiyle birlikte etkinliklere katıldı ve hemşerilerinin yeni yılını kutladı. Başkan Günel, 2025’in sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl olması dileğinde bulunurken, sahilde toplanan binlerce kişi müzik ve eğlence eşliğinde yeni yılın ilk dakikalarını keyifle geçirdi.