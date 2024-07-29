Geçtiğimiz günlerde Değirmendere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Özlem Duman isimli kadın, bir apartmanın zemin katında çarşafla asılı halde bulundu. Özlem Duman'ın bir süredir bipolar hastası olduğu ve daha önce birkaç kere intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.

İhbar ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Saat 15.30 sıralarında gerçekleşen olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Özlem Duman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sosyal Medyada Yayınladığı Video

Özlem Duman'ın intihar etmeden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından video yayınladığı belirtildi. Videoda, hayatına dair bazı duygusal ve kişisel paylaşımlarda bulunduğu ve yaşadığı zorluklardan bahsettiği ifade edildi.