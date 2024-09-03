Kuşadası'nda Bu Çiçeği Koparmanın Büyük Cezası Var!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sadece 11 adet kalan endemik Ölmez Çiçeği (Kadim Altınotu) için uygulanan cezalar dikkat çekiyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, bu nadir bitkinin korunmasına yönelik önemli uyarılar yapıldı.

Cezası 387 bin 141 lira

Kuşadası bölgesinde doğal olarak yetişen ve sadece 11 adet kalan Ölmez Çiçeği’nin koparılması ya da zarar verilmesi durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Bu yüksek ceza, endemik bitkilerin korunması amacıyla yapılan sıkı denetimlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Denetimler sıkılaştırıldı

Jandarma ekipleri, bölgede bu nadir bitki türüne yönelik denetimlerini sürdürüyor.