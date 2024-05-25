Olay, Kuşadası ilçesinin merkezi bir noktasında gerçekleşti. Polis ekipleri, gece devriyesi sırasında şüpheli bir motosikleti fark etti. Motosikleti durdurmak için ihtarda bulunan polis ekipleri, sürücünün ve arkasındaki yolcunun ihtara uymayarak kaçmaya başladığını gördü. Kısa süreli kovalamaca sırasında şüpheliler, motosikleti park edip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kovalamaca ve yakalanma anı

Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, kaçan iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Yapılan ilk incelemelerde, motosikletin İstanbul'dan çalındığı belirlendi. Şüphelilerin kimlikleri hakkında detaylı bilgi verilmezken, sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Ele geçirilen suç unsurları

Şüphelilerin üst aramasında bir adet silah ve dolu vaziyette iki şarjör bulundu. Ayrıca, görgü tanıklarının ifadelerine göre şüphelilerin kaçış esnasında kar maskesi taktıkları iddia edildi.

Polis olayla inceleme başlattı

Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı bir inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin başka suçlarla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Ayrıca, motosikletin İstanbul'dan nasıl ve ne zaman çalındığına dair detaylı bir soruşturma yürütülüyor.

Görgü tanıklarının ifadesi alındı

Olay anına tanık olan vatandaşlar, polisin hızlı ve etkili müdahalesinden memnun olduklarını belirtti. Tanıklar, şüphelilerin kar maskesi taktıklarını ve motosikleti park ettikten sonra yaya olarak kaçmaya çalıştıklarını doğruladı. Tanıklardan biri, "Polis ekipleri çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Şüpheliler motosikleti bırakıp kaçmaya çalıştılar ama polis hemen yakaladı" dedi.