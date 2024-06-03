Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında dramatik bir kurtarma operasyonu gerçekleşti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botta bulunan 10 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Olayın Detayları

Olay, önceki gün saat 15.35 sıralarında Kuşadası ilçesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yapılan bir ihbar üzerine, bölgede lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (KB-108), Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 10 kaçak göçmeni kurtardı.

Kurtarma Operasyonu

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta bulunan göçmenlere hızla ulaştı ve güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Kurtarılan göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra, durumlarının iyi olduğu bildirildi. Göçmenlerin, Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edilmek üzere gerekli işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.