Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, meclis üyeleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Bin 450 metrekare alana sahip tesisin Kadın Danışma Merkezi bölümünde, kentte yaşayan kadın ve gençlerin yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlar ile ilgili olarak ücretsiz olarak hizmet verecek olan terapi odası, psikolog odası, rehberlik ve danışmanlık odaları yer alacak.

Yüz çocuk kapasiteli Çocuk Bakım Evi kısmında ise 300 metrekare çocuk parkı, yemekhane ve mutfak, çok amaçlı salonlar, 6 adet etkinlik ve uyku odası ile beraber 250 metrekare bahçe ve peyzaj alanı bulunacak.