Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte içki satışına yönelik yoğun bir çalışma yürütüyor. Alacamescit Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonda bir adrese baskın düzenleyen ekipler, etkili bir operasyonla önemli miktarda kaçak içkiyi ele geçirdi.

Şişeler ele geçirildi

Operasyonda, 60 şişe votka, 4 şişe cin, 21 şişe tekila, 296 şişe viski ve 30 şişe şampanya olmak üzere toplam 411 şişe gümrük kaçağı bandrolsüz içki bulundu. Ayrıca 19 litrelik damacana içerisinde el yapımı sahte votka da ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlemler başlatıldı

Operasyon kapsamında C.A. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, soruşturmanın detaylı bir şekilde devam ettiği bildirildi.