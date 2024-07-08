Aydın’ın Kuşadası ilçesi Güvercinada Kalesi sahilinde, saat 15.00 sıralarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşların fark ettiği hareketsiz beden, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından karaya çıkarıldı.

Çevredeki vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran bir insan bedeni görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek kıyı hattında önlem aldı. Sahil güvenlik ekipleri botla denize açılarak hareketsiz haldeki kişiyi denizden aldı ve karaya çıkardı.

Ölen kişinin kimliği belirlendi

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin 79 yaşındaki Hasan Neffah Birim olduğu belirlendi. Birim’in kesin ölüm sebebinin anlaşılması için cesedi İzmir Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Polis soruşturma başlattı

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Hasan Neffah Birim’in denizde nasıl ve neden hayatını kaybettiği, olaya dair tüm detaylar yapılacak otopsi ve araştırmalarla aydınlatılacak.