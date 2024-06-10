Kuşadası ilçesinde, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında insan kaynaklı deniz ve kıyı çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla deniz dip temizliği faaliyeti düzenlendi. Etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı, AKUT Derneği ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Temizlik faaliyetinin yanı sıra, “Çevre Müfettişi Okul Öğrencilerine” Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından çevre kirliliği konularında bilgilendirme yapıldı ve deniz araçlarının tanıtımı gerçekleştirildi. Öğrenciler, deniz kirliliğinin etkileri ve çevre korumanın önemi hakkında bilgi edinirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin kullandığı araç ve ekipmanları yakından tanıma fırsatı buldular.

Bu etkinlikler, çevre bilincini artırmayı ve denizlerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Katılımcılar, deniz ve kıyı temizliğine katkı sağlayarak çevreye duyarlılıklarını göstermenin yanı sıra, gelecekte de bu tür faaliyetlere katılma sözü verdiler.