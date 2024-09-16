Kuşadası’nda Dev Uyuşturucu Operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Yunus Ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir kişi gözaltına alındı ve büyük miktarda uyuşturucu madde ile silah bulundu.

Şüpheli S.K. gözaltına alındı

Operasyon, Kuşadası’nda uyuşturucu ile mücadele amacıyla başlatıldı. Ekipler, S.K. isimli şahsı takibe aldı ve gözaltına aldı. Şüphelinin aracında yapılan detaylı aramalarda, uyuşturucu maddelere dair bulgulara ulaşıldı. Bu bulgular doğrultusunda, S.K.’nın adreslerinde de ek aramalar gerçekleştirildi.

Ele geçirilen malzemeler

S.K.’nın adreslerinde yapılan aramalarda, 134 adet sentetik uyuşturucu hap, 38 gram uyuşturucu ot, 2.72 gram uyuşturucu ve bir dizi silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında bir adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, bir adet şarjör, bir adet kurusıkı tabanca, 115 adet farklı çaplarda dolu fişek ve 15 adet kurusıkı fişek yer aldı.

Yasal işlemler başlatıldı

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar, ilgili mevzuat kapsamında emniyete teslim edildi. Şüpheli S.K., yasal işlemler için emniyete götürüldü. S.K., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.